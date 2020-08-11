МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник утром снижается, сохраняясь при этом вблизи уровня в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.24 мск биткоин дешевел на 1,86% — до 11 765 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускается в цене на 1,96% — до 11 730 долларов. На долю биткоина приходится примерно 60,3% рынка.

Цена биткоина 2 августа впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению. В ночь на понедельник, 10 августа, цена криптовалюты вновь превысила 12 тысяч долларов.

"Вчера волатильность на рынке немного усилилась, диапазон торговли составил 11500-12050 долларов. С направлением движения пока не определились, пока боковик. Возможно, есть фактор августа, возможно, затишье на рынках акций дает о себе знать", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.