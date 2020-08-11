МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Акции АФК "Система" подскакивали почти на 6% после сообщения о том, что российская вакцина от коронавируса начнет производиться на двух площадках, одной из которых выступает "Биннофарм" (входит в группу АФК "Система"), следует из данных торгов Московской биржи.

К 12.07 мск акции АФК "Система" росли на 3,63% и уже поднимались на 5,9% — до 21,299 рубля, при этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,98%.

Ранее во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первая российская вакцина от коронавируса начнет производиться на двух площадках — центром Гамалеи и компанией "Биннофарм".

АО "Биннофарм" – одна из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла с собственным R&D подразделением. Компания "Биннофарм" разрабатывает и производит биотехнологические генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В, в полном соответствии с международными стандартами качества GMP, осуществляет производство и оптовую реализацию лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. 74% уставного капитала общества принадлежит АФК "Система".