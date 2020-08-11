МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет во вторник днем на фоне позитивной макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару рос до 1,1784 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1736 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 106,08 иены со 105,95 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,25%, до 93,35 пункта.

Во вторник инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) оказался заметно сильнее прогнозов. Индикатор подскочил в августе до 71,5 пункта с 59,3 пункта в июле, аналитики ожидали снижение до 58 пунктов.

Доллар тем временем продолжает укрепляться к иене в ожидании инвесторами новых подробностей о пакете стимулирования американской экономики, после того как президент США Дональд Трамп в выходные уже подписал ряд указов о мерах поддержки.

Инвесторы также следят за быстро ухудшающимися отношениями между США и Китаем. Китай ввел санкции против 11 граждан США после санкций Вашингтона в отношении Гонконга и китайских официальных лиц.

"То, что раньше было торговым спором, теперь превратилось в нечто идеологическое. В целом напряженность между США и Китаем может привести к продажам доллара, но негативное влияние не будет ограничиваться США. Застой в торговле между ними может нанести ущерб (мировой) экономике", — сказал агентству Рейтер главный стратег Sumitomo Mitsui Bank Дайсуке Уно (Daisuke Uno).