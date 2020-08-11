МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно торгуются в "зеленой" зоне во вторник на оптимизме вокруг восстановления экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,14%, до 27995 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,14%, до 11056,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,57%, до 3371,88 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы развития американской экономики, а также надеются, что пакет мер поддержки, предложенный президентом США Дональдом Трампом, будет способствовать скорому её восстановлению. Трамп в выходные, в частности, предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, и подписал указы о других стимулирующих мерах.

В то же время трейдеры следят за развитием отношений между США и Китаем. 15 августа должны пройти переговоры между двумя странами на высоком уровне.

"Вы должны признать, что рынок хочет расти вопреки напряженности в отношениях США и Китая и несмотря на то, что новости о коронавирусе не особо обнадеживают", — цитирует агентство Рейтер стратега TS Lombard Андреа Чичоне (Andrea Cicione).