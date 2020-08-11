МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 12 августа предложит ОФЗ серии 24021 с переменным купонным доходом в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении министерства.

Дата погашения ОФЗ — в апреле 2024 года. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отмечает министерство.