МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (август) -6,1%  
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2020) 0,5% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2020) -0,3% -2,5%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -2,2% -20,5%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 1,8%  
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2020) -1,7% -22,4%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 6% 9,2%
9:00 GBP Великобритания — Производительность труда -0,6%  
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) 8,4% 10%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м -19,1%  
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь) -2,81 млрд ф.ст. -4,75 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь) 0,65 млрд ф.ст.  
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,1% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 12,4% 10%
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,46%  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,2% 1,1%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,6% 0,3%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 0,607 млн барр  
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,373 млн барр -3,1 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,532 млн барр  
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 0,653%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль) -864 млрд долл -193 млрд долл
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    