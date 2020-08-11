МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно растут, при этом индекс S&P 500 торгуется на рекордно высоком уровне на фоне надежд инвесторов на скорое восстановление экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.51 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,2%, до 28126,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,37%, до 10927,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,41%, до 3374,1 пункта. Предыдущий рекорд S&P 500 был установлен в феврале, тогда индекс дошел до отметки в 3393,52 пункта.

Инвесторы рассчитывают на скорое принятие нового пакета экономических стимулов с целью поддержки крупнейшей мировой экономики, пострадавшей от распространения коронавируса. В частности, рынки с оптимизмом встретили заявление президента США Дональда Трампа, который в выходные предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, и подписал указы о других стимулирующих мерах.

Теперь инвесторы надеются, что республиканцы и демократы придут к единому мнению и согласятся с другой программой оказания помощи, поскольку борьба с кризисом в области здравоохранения еще далека от завершения. Конгресс уже выделил на поддержку экономики около трех триллионов долларов, но переговоры о дальнейших мерах между Белым домом и демократами успехом пока не увенчались.

Аналитики Commerzbank, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что рынки убеждены, что Конгресс согласится на соглашение, "потому что в ходе предвыборной кампании обе партии заинтересованы в хорошей репутации".

Участники торгов также внимательно следят за новостями вокруг взаимоотношений США и КНР, особенно в преддверии переговоров между двумя странами, назначенными на 15 августа.