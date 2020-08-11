МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем уверенно растет — второй день против доллара и третий — к евро, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры.

Позитивная динамика западных фондовых индексов и высокие цены на нефть продолжают оказывать поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.19 мск снижался на 40 копеек, до 73,07 рубля, курс евро — на 29 копеек, до уровня 85,98 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СМОТРИТ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российская валюта во вторник уверенно растет к доллару и евро, продолжая тенденцию последних дней. Американская валюта вернулась на минимальные уровни августа.

Поддержка приходит от позитивной внешней конъюнктуры. Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы растут днем на 1,6-2,6%, американские фондовые фьючерсы повышаются на 0,4-1,2%.

Инвесторы на западноевропейских биржах обращают внимание на оценки Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) о подскоке в августе индекса доверия инвесторов к экономике Германии до 71,5 пункта с июльских 59,3 пункта при ожиданиях на уровне 58 пунктов.

Нефтяные котировки растут на 7%, до 45,46 доллара за баррель сорта Brent. Участники торгов отыгрывают признаки замедления распространения коронавируса в США. В частности, число заразившихся COVID-19 в стране за сутки впервые за месяц упало ниже 50 тысяч.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На рубль позитивное влияние оказывает нефть, а также восстановление спроса на российские долговые бумаги после июльских распродаж, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Также можно говорить, что поворот инвесторов к секторам реальной экономики непосредственно влияет на рубль. В среду 12 августа Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ, которые также могут подтвердить идею возвращения нерезидентов в рублевые бумаги", — добавил он.

Вчера доллар не смог преодолеть уровень 74 рубля, развернувшись от него вниз, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Сегодня доллар вновь приблизился к области сильной поддержки 72,6-72,73 рубля и пытается от нее отскочить. До закрепления под отметкой 72,73 рубля более вероятно возобновление роста доллара", — оценил он.