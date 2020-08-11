МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Цена на золото падает на 3,5% во вторник вечером, теряя весь свой рост, набранный на прошлой неделе, когда стоимость металла превысила 2 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 3,31%, или на 67,3 доллара, до 19633 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 6,51%, до 27,355 доллара за унцию.

Золото дорожало каждый месяц, начиная с марта. За это время цена на металл выросла на 29% с февральского уровня в 1567 долларов. На прошлой неделе темпы роста цены на золото ускорились и стоимость металла впервые в истории превысила отметку в 2000 долларов. Максимальная отметка в 2078 долларов за унцию была достигнута 7 августа.

Во вторник стоимость золота падает в пределах 3,5%. "Отказ (от покупки золота — ред.) был неизбежен", — считает аналитик INTL FCStone Рона О'Коннелл (Rhona O"Connell), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Дополнительное давление на золото оказывает рост курса доллара, так как в этом случае металл становится дороже для держателей иностранной валюты.

При этом пандемия коронавируса и связанная с ней неопределенность в мировой экономике остаются главными факторами, поддерживающими стоимость золота. На фоне кризиса, который ударил по производству, торговле, перевозкам и спросу во втором квартале, власти и центробанки многих стран принимают меры поддержки экономики.