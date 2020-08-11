МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ обновляет во вторник максимумы выше 3000 пунктов и 1300 пунктов по основным индексам – Мосбиржи и РТС, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 18.11 мск повышался на 1,7%, до 3010 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 2,4%, до 1299 пунктов. Ранее во вторник индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля, поднявшись до 3012,58 пункта, а РТС – с июня, подскочив до 1301,19 пункта.