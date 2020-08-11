МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером всё ещё снижается по отношению к евро, но продолжает укрепление к иене на перспективах восстановления экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1779 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1736 доллара за евро, а курс доллара к иене поднимался до 106,45 иены со 105,95 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 93,5 пункта.

Инвесторы оценивают перспективы восстановления американской экономики после коронавируса и ожидают принятия правительством очередного пакета стимулирующих мер, отказываясь от покупки "надежной" иены в пользу американской валюты.

Конгресс уже выделил на поддержку экономики около 3 триллионов долларов, но переговоры о дальнейших мерах между Белым домом и демократами успехом пока не увенчались. Однако трейдеры считают, что стороны в скором времени смогут прийти к единому мнению. При этом президент США Дональд Трамп в выходные предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, и подписал указы о других стимулирующих мерах.

Также в среду и пятницу будут опубликованы данные об инфляции, розничных продажах и промпроизводстве в США.

Тем временем весь день поддержку европейской валюте оказывает макростатистика из Германии. Индекс доверия инвесторов к экономике страны Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) подскочил в августе до 71,5 пункта с 59,3 пункта в июле.