МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись во вторник ростом на 1,7-2,4% на волне вернувшегося на рынки аппетита к риску, поддерживаемые также внутренней статистикой, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,68%, до 6152,1 пункта, французский CAC 40 — на 2,41%, до 5027,99 пункта, немецкий DAX — на 2,04%, до 12946,15 пункта.

Во вторник на мировых рынках присутствует увеличение аппетита к риску и отказ от надежных активов в пользу более рисковых ценных бумаг. Открытие экономик, снижения темпов прироста новых случаев коронавируса, а также прогресс в исследованиях вакцины от COVID-19 дает инвесторам надежду на постепенное восстановление мировой экономики.

"COVID-19 действительно погасил свет в экономике — это произошло очень быстро, но есть надежда, что,… как только мы получим вакцину и распространим ее среди масс, мы снова переключим выключатель", — отметил агентству Рейтер управляющий портфелем в Tocqueville Asset Management Джон Петридес (John Petrides).

Инвесторы также оценили внутреннюю статистику. Так, безработица в Великобритании в апреле-июне неожиданно осталась на отметке марта-мая в 3,9%, хотя ожидался рост до 4,2%. При этом число занятых по сравнению с январем-мартом упало на 220 тысяч, и это квартальное снижение стало самым сильным с мая-июля 2009 года. А индекс доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) в августе неожиданно подскочил до 71,5 пункта с 59,3 пункта в июле, при том что аналитики, наоборот, прогнозировали снижение до 58 пунктов.