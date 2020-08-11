МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов вторника вырос по основным биржевым индексам, отыгрывая позитивную внешнюю конъюнктуру.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,51%, до 3005,63 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,32%, до 1297,40 пункта.

Рынок нефти вечером повышается на 0,4%, до 45,16 доллара за баррель. Фондовые индексы Западной Европы выросли на 1,7-2,4%. Американские индексы вечером в основном прибавляют: 0,3-0,9%.