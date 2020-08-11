МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом своей стоимости, подешевели лишь расписки "Ленты" и TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,36%, до 5,05 доллара, "Новатэка" — на 2,87%, до 154 долларов, "Лукойла" — на 3,03%, до 71,46 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,52%, до 5,23 доллара, "Газпром нефти" — на 1,83%, до 22,2 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,26%, до 28,23 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 3,26%, до 12,99 доллара, НЛМК — на 3,72%, до 21,72 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 2,48%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 4,86%, до 12,85 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,4%, до 24,65 доллара.

GDR АФК "Система" подскочили в стоимости на 8,33%, до 5,85 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 1,89%, до 15,13 доллара. Цена расписок "Ленты" сократилась на 0,71%, до 2,8 доллара.