МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb может в течение трёх недель подать заявку в Комиссию по ценным бумагам (SEC) на проведение IPO к концу года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Компания (Airbnb — ред.) планирует подать документы об IPO в Комиссию по ценным бумагам позднее в этом месяце, заложив тем самым основу для проведения листинга до конца года", — говорится в сообщении. При этом газета уточняет, что сроки могут быть изменены из-за волатильности рыка.

Впервые о своих планах провести IPO Airbnb сообщила в сентябре.

Газета также отмечает, что, по словам источника, к участию в размещении акций привлечены Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc.

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании содержит более 7 миллионов объявлений с предложением о жилье в более чем 100 тысячах городов в 191 стране мира.