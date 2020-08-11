МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Московского индустриального банка" (МИнБанка) избрал Александра Жданова своим председателем, сообщает банк.

"Принятое решение по первому вопросу повестки дня: "Избрать председателем совета директоров ПАО "МИнБанк" Жданова Александра Юрьевича", — говорится в сообщении.

Также совет директоров прекратил полномочия председателя правления банка Дмитрия Пожидаева, а исполнять его обязанности временно назначен зампредправления Роман Романенко.

"Московский индустриальный банк" был создан в ноябре 1990 года на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. Приоритетное направление бизнеса банка — ориентация на поддержку реального сектора отечественной экономики.

МИнБанк был взят на санацию Банком России в январе 2019 года, а 25 октября временная администрация банка прекратила работу, и было назначено новое руководство.