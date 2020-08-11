МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль группы "Открытие" по МСФО за январь-июнь текущего года упала в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,8 миллиарда рублей, следует из сообщения группы.

В прошлом году за первое полугодие группа заработала 33,4 миллиарда рублей против 1,8 миллиарда рублей за аналогичный период 2018 года.

"Чистая прибыль группы очень близка к первоначальному плану на первое полугодие 2020 года, несмотря на кризис. Свой вклад в достижение этого результата внесли дочерние компании банка "Открытие": "Росгосстрах", "Открытие Брокер", "Балтийский лизинг", НПФ и УК "Открытие", — размер прибыли которых достиг плановых показателей", — прокомментировал результаты глава "Открытия" Михаил Задорнов.

Он добавил, что банк будет корректировать бизнес-планы и перестраивать бизнес-модель, исходя из финансовой ситуации, адаптируясь к ней и максимально смягчая ее последствия для клиентов.

Кредитный портфель юрлиц группы по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 10% — до 1,089 триллиона рублей, розничный кредитный портфель увеличился на 18% — до 419 миллиардов рублей. В структуре розничного портфеля группы по состоянию на 30 июня 2020 года доля ипотеки составила 47%, доля потребительского кредитования составила 45%.

Средства клиентов группы выросли по итогам первого полугодия на 6%, до 1,928 триллиона рублей. Средства физлиц выросли на 3%, до 1,016 триллиона рублей, юрлиц — на 9%, до 912 миллиардов рублей. Совокупные активы банковской группы "Открытие" по итогам января-июня увеличились на 3%, составив 3,373 триллиона рублей. Регулятивный капитал группы составил 383 миллиарда рублей по состоянию на 30 июня против 320 миллиардов рублей на конец прошлого года.