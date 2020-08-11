МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером во вторник уверенно растет – второй день против доллара и третий — к евро, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры.

Позитивная динамика западных фондовых индексов и высокие цены на нефть стали основным фактором поддержки курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.11 мск снижается на 62 копейки, до 72,86 рубля, курс евро – на 59 копеек, до уровня 85,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – НА МАКСИМУМЕ АВГУСТА

Российская валюта во вторник уверенно повышалась к доллару и евро, продолжая тенденцию последних нескольких дней. Американская валюта вернулась на минимальные уровни августа. Поддержка пришла с мировых торговых площадок.

Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы выросли сегодня на 1,7-2,4%, американские фондовые индексы повышаются вечером на 0,5-1,1%. Участники торгов отыгрывают признаки замедления распространения коронавируса в США. В частности, число заразившихся COVID-19 в стране за сутки впервые за месяц упало ниже 50 тысяч.

Открытие экономики, снижения темпов прироста новых случаев коронавируса, а также прогресс в исследованиях вакцины от него дают инвесторам надежду на постепенное восстановление макропоказателей. Все это поддерживает аппетит к риску, в том числе и к рублевым активам.

Нефтяные котировки большую часть торгов оставались в плюсе, хотя вечером и ушли в минус и теряют 0,5% на фоне оценок минэнерго США добычи и спроса на нефть в мире.

Подготовка инвесторов к завтрашним аукционам Минфина РФ по размещению ОФЗ также поддерживала спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,7-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В среду курс будет формироваться в диапазоне 72,5-73,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер". Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о близости к согласованию нового пакета экономической помощи в США, отмечает он.

"Также оптимизм участников присутствует и в плоскости взаимоотношений США и Китая – рынки рассчитывают на скорое прохождение пика напряженности в отношениях сторон. В то же время набор как внешних… так и внутренних факторов давления на рубль сохраняется. В ближайшее время курс российской валюты может вернуться к умеренному ослаблению", — добавил он.

Рубль на ближайшей сессии в среду будет тяготеть к боковому тренду, рассчитывает Валерий Емельянов из ИК "Фридом финанс". "К концу недели ожидаем ослабления российской валюты", — добавил он.

Курс доллара остается в русле восходящего канала, который сформировался в середине июня, оценивает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Перспективы роста рубля станут более реальными после закрепления курса доллара ниже 72 рублей. До этого момента цель роста доллара до уровня 75 рублей остается в фокусе", — добавил он.