ВАШИНГТОН, 11 авг /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США закрылись во вторник снижением на 0,4-1,7%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 23.00 мск, фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился к уровню открытия на 0,37%, до 27 689,01 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,67%, до 10 785,62 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,79%, до 3333,85 пункта.

Торги проходили на фоне неопределенности перспектив восстановления американской экономики после пандемии коронавируса и ожидания принятия правительством очередного пакета стимулирующих мер.

Конгресс уже выделил на поддержку экономики около трех триллионов долларов, но переговоры о дальнейших мерах между Белым домом и демократами успехом пока не увенчались. Однако трейдеры считают, что стороны в скором времени смогут прийти к единому мнению. При этом президент США Дональд Трамп в выходные предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, и подписал указы о других стимулирующих мерах.

Также в среду и пятницу будут опубликованы данные об инфляции, розничных продажах и промпроизводстве в США, которых ждут инвесторы.

Кроме того, трейдеры следят за развитием отношений между США и Китаем — 15 августа должны пройти переговоры между двумя странами на высоком уровне.