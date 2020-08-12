МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Крупнейший российский сотовый оператор МТС и аудиостриминговый сервис Spotify договорились о стратегическом партнерстве в России, в рамках которого абоненты оператора получат бесплатную полугодовую подписку Spotify Premium, говорится в сообщении МТС.

Spotify — аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 286 миллионов пользователей, включая 130 миллионов подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира. По данным Statista, в первом квартале число платных пользователей Spotify выросло по сравнению с прошлым годом на 31% и достигло 130 миллионов. С 15 июля сервис начал работать в России и еще 12 странах мира, включая Белоруссию, Казахстан и Украину.

"Заключение стратегического партнёрства с самым популярным музыкальным сервисом в мире по числу подписчиков — логичный шаг в развитии направления развлекательных продуктов в экосистеме пользовательских сервисов МТС. Музыкальный стриминг давно стал неотъемлемой частью жизни для миллионов пользователей в России. Сотрудничество со Spotify укрепит лидерские позиции МТС на рынке и позволит нашим абонентам первыми оценить возможности сервиса на эксклюзивных условиях", — прокомментировал первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию МТС Вячеслав Николаев.

Источник на рынке пояснил РИА Новости что, как правило, стратегические соглашения такого порядка заключаются как минимум на полтора-два года. Сумма контракта партнерского соглашения не разглашается. Пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов уточнил, что в рамках нового партнерства компания рассчитывает на лояльность пользователей и на приток новых абонентов из числа молодежной и не только аудитории, для которой промопериод на Spotify может стать веской причиной подключения к оператору.

"Учитывая популярность музыкальных стриминговых сервисов в России и популярность Spotify в большом числе стран, мы можем ожидать существенного эффекта", — заявил он. От точных цифр в компании пока воздержались. Число абонентов МТС на конец первого квартала составило 78,5 миллиона.

Компания продолжает сотрудничать и с другими музыкальными площадками. "С Apple мы продолжаем сотрудничать, Apple Music всё так же доступна на наших витринах, по стандартному офферу в три бесплатных месяца. По брендированному приложению "МТС Music" мы продолжаем сотрудничество с "Яндексом" – оно будет доступно нашим клиентам и дальше", — заключил Меркутов.