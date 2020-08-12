МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за прошлую неделю поддерживают котировки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38% — до 44,67 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,29% — до 41,73 доллара за баррель.

Как сообщил в ночь на среду API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 7 августа снизились на 4,4 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее вечером. Эксперты прогнозируют, что показатель опустился только на 2,9 миллиона баррелей, и это снижение может стать третьим подряд.

"Нефтяные цены растут по мере улучшения прогноза по спросу на нефть", — рассказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

При этом рост котировок сдерживается неопределенностью вокруг перспектив восстановления экономики. Власти США пока не могут договориться по новому пакету стимулирования экономики, хотя в выходные президент страны Дональд Трамп подписал ряд указов о мерах поддержки. Прогноз по экономике отражается на ожиданиях по спросу на нефть.