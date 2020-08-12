События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 августа
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (август)
|-6,1%
|-9,5% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2020)
|0,5%
|0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2020)
|-0,3%
|-31,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-2,2%
|-20,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|1,8%
|8,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2020)
|-1,7%
|-21,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|6,2%
|9,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|-0,6%
|-3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь)
|8,3%
|11% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|-18,7%
|-20,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-1,77 млрд ф.ст.
|-5,12 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь)
|2,16 млрд ф.ст.
|0,3 млрд ф.ст. (факт)
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,1%
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|12,4%
|10%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,46%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,2%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,6%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|0,607 млн барр
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,373 млн барр
|-3,1 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,532 млн барр
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|0,653%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль)
|-864 млрд долл
|-193 млрд долл
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200812/831899846.html