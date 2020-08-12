МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (август) -6,1% -9,5% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2020) 0,5% 0,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2020) -0,3% -31,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -2,2% -20,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 1,8% 8,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2020) -1,7% -21,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 6,2% 9,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Производительность труда -0,6% -3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) 8,3% 11% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м -18,7% -20,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь) -1,77 млрд ф.ст. -5,12 млрд ф.ст. (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь) 2,16 млрд ф.ст. 0,3 млрд ф.ст. (факт)
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,1% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 12,4% 10%
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,46%  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,2% 1,1%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,6% 0,3%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 0,607 млн барр  
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,373 млн барр -3,1 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,532 млн барр  
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 0,653%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль) -864 млрд долл -193 млрд долл
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    