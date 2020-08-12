МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль меняется разнонаправленно в начале торгов к доллару и евро на фоне слабеющей на форексе европейской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск рос на 5 копеек, до 73,16 рубля, курс евро снижался на 9 копеек, до 85,78 рубля. Евро снижается на форексе на 0,1%, до 1,1731 доллара.

Стоимость нефти утром повышается на 1,2%, до 45,02 доллара за баррель по марке Brent.