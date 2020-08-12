МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале дня на неоднозначном внешнем фоне.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижался на 0,6%, до уровня 2988 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9% — до 1284 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 1,2%, до 45,02 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах упали на 0,4-1,7% на фоне неопределенности в перспективах восстановления американской экономики после пандемии коронавируса и в принятии правительством очередного пакета стимулирующих мер.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют 0,5-0,8%. Западноевропейские биржевые индексы в основном снижаются — на 0,2-0,4%.