МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,46% — до 5,03 доллара, "Новатэка" — на 0,81%, до 152,75 доллара, "Лукойла" — на 0,17%, до 71,34 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,3% — до 5,16 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,11%, до 22,23 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 1,1% — до 27,92 доллара, "Северстали" — на 0,42%, до 12,94 доллара, НЛМК — на 0,28%, до 21,66 доллара.

Бумаги ВТБ не изменялись в цене и оставались на уровне предыдущего закрытия в 0,97 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,53%, до 12,92 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,71% — до 24,48 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,34% — до 5,87 доллара, "Магнита" — дешевели на 1,09%, до 14,96 доллара. Расписки "Ленты" снижались в цене на 0,27% — до 2,79 доллара.