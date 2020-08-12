МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем растет к иене, но снижается к евро в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.37 мск курс евро к доллару рос до 1,1767 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1739 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 106,77 иены со 106,48 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 93,57 пункта.

В среду основное внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономических данных из США. Участники торгов надеются увидеть улучшение состояния крупнейшей мировой экономики по мере восстановления активности после коронавируса.

Позже в среду будет опубликована статистика по инфляции в США. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в июле до 0,8% с июньских 0,6%. Кроме того, ожидаются данные по состоянию бюджета страны. Эксперты полагают, что в июле дефицит бюджета США снизился в 4,5 раза – до 193 миллиардов долларов с 864 миллиардов в июне.

Также инвесторы следят за любыми новостями вокруг принятия нового пакета стимулирующих мер, который продолжают обсуждать республиканцы и демократы. Конгресс уже выделил на поддержку экономики США около 3 триллионов долларов, но переговоры по дальнейшим мерам успехом пока не увенчались.

Курс доллара также поддерживает увеличение доходности казначейских гособлигаций США, которая во вторник выросла более чем на 10% к уровню предыдущего закрытия — примерно до 0,64%. Это самый сильный рост за последние два месяца.