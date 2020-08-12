МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут почти на 1,5% в ожидании публикации данных минэнерго США о запасах и добыче в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,51% — до 45,17 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,56% — до 42,26 доллара за баррель.

В центре внимания трейдеров в среду публикация данных минэнерго США, которую ожидают позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) за неделю по 7 августа снизились на 2,9 миллиона баррелей. Это может стать третьим снижением подряд.

Рынки также с оптимизмом отыгрывают данные Американского института нефти (API), которые показали, что запасы нефти в США за неделю по 7 августа снизились на 4,4 миллиона баррелей.

"Падение запасов нефти в США по данным API… третье подряд значительное падение за неделю, поддержало цены сегодня", — прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).