МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду в основном поднимаются, британский FTSE 100 при этом демонстрирует наиболее заметный рост, так как инвесторы ожидают поддерживающих мер после статистики о рекордном падении ВВП Великобритании, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,73% — до 6205,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 5044,88 пункта, немецкий индекс DAX — опускался на 0,2%, до 12921,55 пункта.

Опубликованная ранее статистика по Великобритании показала рекордное снижение ВВП во втором квартале текущего года, но показатели оказались лучше ожиданий. Согласно предварительной оценке, в апреле-июне ВВП королевства упал на рекордные 21,7% в годовом выражении и на 20,4% — в квартальном. Аналитики ожидали, что показатель снизился на 22,4% в годовом выражении и на 20,5% в квартальном.

При этом показатель ВВП показал снижение два квартала подряд, что означает рецессию экономики, это произошло впервые с 2009 года. Трейдеры ожидают, что такая статистика может служить сигналом для Банка Англии о дальнейшем ослаблении монетарной политики.

Вместе с этим промпроизводство Великобритании в июне в месячном выражении выросло несколько сильнее ожиданий — на 9,3% к маю при прогнозе роста на 9,2%. В годовом выражении показатель снизился на 12,5% при прогнозе снижения на 12,8%. Данные по промпроизводству еврозоны в июне оказались хуже ожиданий: в месячном выражении показатель вырос на 9,1%, хотя ожидался рост на 10%.

Акции швейцарской телекоммуникационной Sunrise Communications дорожают на 26% после того, как Liberty Global опубликовала предложение о поглощении, сделка оценивается в 6,8 миллиарда швейцарских франков (7,4 миллиарда долларов).