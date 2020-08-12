МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Московская биржа приостановит с 13 августа короткие продажи акций "Аэрофлота" в связи с внеочередным собранием акционеров по вопросу допэмиссии акций.

"Решением НКО НКЦ (Национальный клиринговый центр) с 13 августа 2020 года на фондовом рынке и рынке депозитов устанавливается запрет коротких продаж (взятых в долг ценных бумаг – ред.) по акциям "Аэрофлота", — сообщается в релизе.

Изменение риск-параметров — стандартная практика, в данном случае это связано с корпоративным событием эмитента, сообщили РИА Новости в Мосбирже.

Совет директоров "Аэрофлота" в начале августа предложил акционерам увеличить уставный капитал путем размещения до 1,7 миллиарда акций допэмиссии. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу будет заочным, дата окончания приема бюллетеней — 11 сентября. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, — 17 августа.

В настоящее время уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 1 110 616 299 акций. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии число акций увеличится до 2 810 616 299, и ее объем соответствует 60,5% увеличенного уставного капитала.