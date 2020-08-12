МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" обновили максимум с 27 июля, подскочив более чем на 7%, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 14.41 мск акции крупнейшей в РФ авиакомпании дорожали на 3,2%. Ранее в среду акции подскакивали на 7,2%, до 89,18 рубля – максимума с 27 июля.

Московская биржа в среду сообщила, что с 13 августа короткие продажи акций "Аэрофлота" будут приостановлены в связи с внеочередным собранием акционеров по вопросу допэмиссии акций.

Как пояснили на Московской бирже, запрет на короткие продажи касается только новых сделок, закрывать ли уже открытые позиции или нет – каждый брокер решает самостоятельно.