МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 24021 с погашением в апреле 2024 года, говорится в сообщении министерства.

"Аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 24021RMFS 12 августа 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", — говорится в сообщении.

Добавляется также, что размещение ОФЗ-ПК, предоставляющих инвесторам эффективную страховку от процентного риска, со значительным дисконтом по цене к рыночным уровням без привлечения значимого объема заемных ресурсов признано нецелесообразным.