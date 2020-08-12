МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы уверенно растут в среду, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда статданных в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,9%, до 27861,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,8%, до 10966 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 335362 пункта.

Инвесторы сосредоточили свое внимание на макроэкономических статданных, которые будут опубликованы позднее в ходе торгов. Так, ожидается, что минтруд США сообщит об ускорении инфляции до 0,8% в годовом выражении в июле. Министерство финансов, в свою очередь, обнародует данные о состоянии бюджета страны. Эксперты полагают, что в июле дефицит бюджета США снизился в 4,5 раза и составил 193 миллиарда долларов против дефицита в 864 миллиарда в июне.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пакета мер поддержки экономики США, который предложил в выходные американский президент Дональд Трамп. Решение о его принятии пока не принято.

При этом в особенности стоимость акций нефтяных компаний растёт на предварительных торгах вслед за ценами на нефть. Бумаги Chevron и ConocoPhillips дорожают на 1,9%. Цены на нефть растут на 1,5%.

Акции американской Tesla дорожают на предварительных торгах на 7% после того, как компания объявила о том, что каждый зарегистрированный на 21 августа акционер получит дивиденды в размере четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую акцию.