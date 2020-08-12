МОСКВА, 12 авг ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций растет, обновляя по рублёвому индексу Мосбиржи максимумы с февраля, а по долларовому РТС — подобравшись к 1300 пунктам.

Позитивный внешний фон поддерживает рост стоимости российских активов, хотя с утра преобладали коррекционные настроения.

Индекс Мосбиржи к 15.48 мск повышается на 0,52%, до 3021,28 пункта, индекс РТС — на 0,25%, до 1299,29 пункта. Ранее в среду индексы обновили новые максимумы с февраля и июня соответственно, поднявшись до 3021,82 и 1301,27 пункта.

ПОПЫТКИ РОСТА

Российский фондовый рынок в среду днем растет, опираясь на позитивный внешний фон. Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы прибавляют 0,5-1,3%, американские фондовые фьючерсы — 0,7-0,9%.

Инвесторы обратили внимание на данные о росте промпроизводства Великобритании в июне в месячном выражении на 9,3% к маю. В годовом выражении показатель снизился на 12,5% при прогнозе падения на 12,8%.

Нефтяные котировки растут на 1,5%, находясь выше 45 долларов за баррель сорта Brent. Участники торгов отыгрывают данные Американского института нефти (API), которые показали, что запасы нефти в США за неделю по 7 августа снизились на 4,4 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США выйдут позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) за эту неделю снизились на 2,9 миллиона баррелей. Это может стать третьим недельным снижением подряд.

В лидерах роста цены — акции Petropavlovsk (+4,6%), "Татнефти" (+3,7%), Аэрофлота" (+3,1%), Сбербанка (+2,6%).

Заметно снижаются котировки АФК "Система" (-0,8%), "Юнипро" (-1,8%), "Ростелекома" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок быстро перешел к росту, индекс Мосбиржи обновил установленный вчера полугодовой максимум, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Следующим техническим препятствием для роста индекса может выступить диапазон 3073–3100 пунктов. У индекса РТС ближайшее сопротивление находится на полугодовой вершине 1306,3 пункта. В случае сохранения позитивной динамики мировых рынков акций и нефти российские фондовые индикаторы могут попытаться преодолеть данные технические препятствия", — считает он.

Динамика рыночных котировок и поступающей инвесторам информации отражает тенденцию восстановления экономического спроса в мире и относительную эластичность финансовых показателей растущего числа отраслей и эмитентов, проявленную в период социально-экономических ограничений, рассуждает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"На этом фоне на рынке преобладает позитивный настой, о чем косвенно традиционно свидетельствует наличие банков в лидерах роста. Шансы повышения российского рынка по итогам дня преобладают. Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи составляют 2985-3025 пунктов", — оценил он.