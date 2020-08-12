МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль может ещё несколько ослабнуть в осенние месяцы, но к концу года будет находиться в диапазоне 70-76 рублей, поэтому об обвале его курса речь не идёт, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.
По данным Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 15.57 мск среды растёт на 18 копеек, до 73,29 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 86,4 рубля. И, исходя из оценки управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, нацвалюта в ближайшие недели может ещё несколько ослабнуть. Курс доллара в сентябре будет находиться в диапазоне 73-75 рублей, а в дальнейшем будет зависеть от конъюнктуры на сырьевые товары, считает он.
Инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин поясняет, что в осенние месяцы давление на рубль могут оказывать вирусные проблемы, новый виток напряженности в отношениях между США и Китаем, а также снижение стоимости нефти в конце лета – начале осени ниже 40 долларов за баррель из-за возвращения к наращиванию добычи экспортерами в рамках смягчения условий соглашения ОПЕК+ или из-за постепенного восстановления добычи в США.
Но к концу года большинство опрошенных агентством экспертов видит рубль скорее укрепившимся.
"По нашим оценкам, курс рубля в ближайшие месяцы будет формироваться в диапазоне 72-74 рублей за доллар… В конце года курс может установиться в пределах 71 рубля (плюс-минус 2 рубля)", — прогнозирует Бахтин.
Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков и вовсе заметил, что условий для сильного ослабления курса рубля в настоящее время нет: дефицит бюджета может быть покрыт за счет размещений ОФЗ или средств из Резервного фонда, к тому же во втором полугодии заметно улучшится ситуация с нефтяными доходами. В результате курс доллара к концу года может находиться на уровне 70 рублей, не исключает он.
Гришунин не столь оптимистичен, но по крайней мере обвала курса нацвалюты он не прогнозирует: "Мы не ожидаем значительных изменений цен на нефть, а наоборот, предполагаем, что соглашение ОПЕК+ будет выполняться. Это означает, что цены на нефть могут находиться в районе 43-46 долларов за баррель. Исходя из этих предпосылок курс российской валюты к концу года может оказаться в диапазоне 74-76 рублей за доллар".
https://1prime.ru/Financial_market/20200812/831903416.html