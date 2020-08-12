МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль может ещё несколько ослабнуть в осенние месяцы, но к концу года будет находиться в диапазоне 70-76 рублей, поэтому об обвале его курса речь не идёт, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. "Черный август-2020": к чему готовиться россиянам

По данным Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 15.57 мск среды растёт на 18 копеек, до 73,29 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 86,4 рубля. И, исходя из оценки управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, нацвалюта в ближайшие недели может ещё несколько ослабнуть. Курс доллара в сентябре будет находиться в диапазоне 73-75 рублей, а в дальнейшем будет зависеть от конъюнктуры на сырьевые товары, считает он.

Инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин поясняет, что в осенние месяцы давление на рубль могут оказывать вирусные проблемы, новый виток напряженности в отношениях между США и Китаем, а также снижение стоимости нефти в конце лета – начале осени ниже 40 долларов за баррель из-за возвращения к наращиванию добычи экспортерами в рамках смягчения условий соглашения ОПЕК+ или из-за постепенного восстановления добычи в США.

Но к концу года большинство опрошенных агентством экспертов видит рубль скорее укрепившимся.

"По нашим оценкам, курс рубля в ближайшие месяцы будет формироваться в диапазоне 72-74 рублей за доллар… В конце года курс может установиться в пределах 71 рубля (плюс-минус 2 рубля)", — прогнозирует Бахтин.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков и вовсе заметил, что условий для сильного ослабления курса рубля в настоящее время нет: дефицит бюджета может быть покрыт за счет размещений ОФЗ или средств из Резервного фонда, к тому же во втором полугодии заметно улучшится ситуация с нефтяными доходами. В результате курс доллара к концу года может находиться на уровне 70 рублей, не исключает он.

Гришунин не столь оптимистичен, но по крайней мере обвала курса нацвалюты он не прогнозирует: "Мы не ожидаем значительных изменений цен на нефть, а наоборот, предполагаем, что соглашение ОПЕК+ будет выполняться. Это означает, что цены на нефть могут находиться в районе 43-46 долларов за баррель. Исходя из этих предпосылок курс российской валюты к концу года может оказаться в диапазоне 74-76 рублей за доллар".