МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ во втором квартале 2020 года выросла на 2,4 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 55,2%, свидетельствуют данные Банка России.

Объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, во втором квартале снизился на 922 миллиона долларов (или на 4,3%) — до 20,329 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 апреля 2020 года доля нерезидентов в еврооблигациях РФ составляла 52,8%, объем — 21,251 миллиарда долларов.

ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения облигациями в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам.

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).