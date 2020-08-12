МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем торгов биржевыми фондами на Московской бирже за январь-июль месяцев вырос более чем в 5 раз относительно аналогичного периода прошлого года — до 113,8 миллиарда рублей, следует из презентации торговой площадки.

Объем торгов биржевыми фондами за январь-июль 2019 года составлял 22,6 миллиарда рублей: из них – 7,2 миллиарда рублей приходилось на биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) и 15,3 миллиарда рублей – на ETF, уточняется там же.

Объем торгов биржевыми фондами за январь-июль 2020 года года составил 113,8 миллиарда рублей: из них – 43,8 миллиарда рублей пришлось на БПИФы и 69,9 миллиарда рублей – на ETF, сообщается в презентации.

Как указывает биржа, доля объема торгов биржевыми фондами на индивидуальных инвестиционных счетах за первые семь месяцев текущего года составила 10,9%, увеличившись на 3,1 процентный пункт относительно аналогичного периода прошлого года.

Наибольший объем торгов за январь-июль 2020 года пришелся на инструменты компании Finex (68,4 миллиарда рублей); объем торгов в фондах УК "Сбербанк Управление активами" за этот же период составил 17,2 миллиарда рублей, в фондах УК "Тинькофф Капитал" – 13,5 миллиарда рублей, в фондах "ВТБ Капитал Управление активами" – 6,7 миллиарда рублей, в фондах УК "Альфа-Капитал" — 6 миллиардов рублей, в фондах ITI Funds – 1,6 миллиарда рублей. Объем торгов в фондах УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "Восток-Запад", "Система Капитал", УК "Райффайзен Капитал" и УК РСХБ составил 0,47 миллиарда рублей.