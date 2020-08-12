МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду снижается против доллара и евро в рамках коррекции после нескольких дней роста.

Позитивная динамика западных фондовых индексов и высокие цены на нефть игнорируются игроками внутреннего валютного рынка на фоне признания Минфином России несостоявшимся аукциона по размещению ОФЗ-ПК серии 24021.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.25 мск растёт на 51 копейку, до 73,62 рубля, курс евро – на 97 копеек, до уровня 86,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Рост евро на форексе на 0,4%, до 1,1789 доллара, отражается на динамике курсов.

РУБЛЬ – КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в среду снижается к доллару и евро, корректируя растущую тенденцию последних нескольких дней. Американская валюта отталкивается вверх от минимальных уровней августа.

Тон покупкам валюты задают новости о том, что Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 24021 с погашением в апреле 2024 года. Причиной стало отсутствие заявок по приемлемым уровням цен, заявило ведомство.

При этом участники внутреннего валютного рынка игнорируют внешние позитивные сигналы. Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы прибавляют 0,3-1,6%, американские фондовые фьючерсы — 0,7-1,1%. Инвесторы отыгрывают позитивные макроэкономические показатели.

Нефтяные котировки растут на 1,8%, находясь выше 45 долларов за баррель сорта Brent. Участники торгов отыгрывают данные Американского института нефти (API), которые показали, что запасы нефти в США за неделю по 7 августа снизились на 4,4 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США выйдут позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) за эту неделю снизились на 2,9 миллиона баррелей. Это может стать третьим недельным снижением подряд.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,5-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется при этом выше уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль слабеет вместе с большинством валют развивающихся экономик, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Рубль сохраняет потенциал для ослабления в августе, так как негативные факторы в виде снижения сальдо счета текущих операций и снижения объема продаваемой Минфином валюты продолжат давить на его курс", — добавил он.

Сейчас на первый план выходит рост доходности на ключевых долговых рынках, что ведет к обвалу стоимости драгоценных металлов и снижению других активов из-за угрозы всплеска инфляции, который заставит центробанки ужесточать монетарную политику, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Без существенного изменения ситуации на мировом рынке доллар может сформировать коридор консолидации в недельном диапазоне 73,6–74,1 рубля, оценил он.