МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду уверенно растут, в то время как инвесторы отыгрывают данные о неожиданном росте потребительских цен в США, свидетельствуют биржевые котировки.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,93%, до 27943,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,05%, до 10896,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,9%, до 3363,69 пункта.

Участники торгов с оптимизмом встретили макроэкономические данные из США. Потребительские цены в стране в июле выросли на 1% в годовом выражении, а в месячном исчислении зафиксирована инфляция на уровне 0,6%, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ждавших инфляцию в годовом исчислении на уровне 0,8%, а в месячном — на уровне 0,2%.

Позднее в среду ожидается еще одна важная статистика — министерство финансов обнародует данные о состоянии бюджета страны. Эксперты полагают, что в июле дефицит бюджета США снизился в 4,5 раза и составил 193 миллиарда долларов против дефицита в 864 миллиарда в июне.

При этом аналитики отмечают, что сдерживающим фактором для рынков остается отсутствие прогресса в принятии пакета стимулирующих экономику мер, который по-прежнему обсуждается между демократами и Белым домом.

В последнее время фондовые рынки также поддерживаются надеждами на то, что многие фармацевтические компании, работающие над лечением COVID-19, в ближайшие месяцы выпустят рабочую вакцину. На этом фоне акции биотехнологической компании Moderna растут в цене на 3,5% после заключения соглашения с правительством о производстве и распространении 100 миллионов доз вакцин от коронавируса.