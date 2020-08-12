МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером укрепляется к иене на оптимизме вокруг состояния экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1799 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1739 доллара за евро, а курс доллара к иене поднимался до 106,94 иены со 106,48 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 93,41 пункта.

В среду курс доллара поддерживает позитивная макростатистика. Потребительские цены в США в июле выросли на 1% в годовом выражении, а в месячном исчислении зафиксирована инфляция на уровне 0,6%, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ждавших инфляцию в годовом исчислении на уровне 0,8%, а в месячном — на уровне 0,2%.

При этом давление на американскую валюту оказывает неопределенность в отношении новых стимулирующих экономику мер. Участники торгов опасаются, что стороны так и не смогут прийти к единогласному мнению. Конгресс уже выделил на поддержку экономики США около 3 триллионов долларов, но переговоры по дальнейшим мерам успехом пока не увенчались.

"В долгосрочной перспективе отсутствие пакета мер стимулирования — это хорошо для доллара. Если мы собираемся напечатать еще 3,5 триллиона долларов, это плохо для доллара", — сказал агентству Рейтер управляющий директор Action Economics Рональд Симпсон (Ronald Simpson). Но при этом аналитик отметил, что тот факт, что переговоры зашли в тупик, негативно влияет на доллар в краткосрочной перспективе.