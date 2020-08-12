МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне усиления опасений вокруг состояния мировой экономики после публикации ряда статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,58%, или на 11,5 долларов, до 1957,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,32%, до 25,965 доллара за унцию.

Поддержку золоту, котировки которого упали накануне на 4,6%, оказали макроэкономические статданные, вернувшие на рынки опасения за состояние мировой экономики. Так, объем промышленного производства в еврозоне в июне вырос на 9,1% в месячном выражении против прогнозируемого роста на 10%, а в годовом выражении показатель снизился на 12,3% против ожидаемого снижения на 11,5%.

Кроме того, ВВП Великобритании во втором квартале, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%.

За последние два дня золото подешевело на 7%. При этом в прошлую пятницу, 7 августа, цена на золото достигла исторического рекорда в 2089,2 доллара.

"Это немного похоже на проливной дождь после жаркой погоды. Золото восстанавливается… Можно полагать, что это возможность для тех, кто не успел взойти на лодку ралли", — отметил агентству Рейтер независимый аналитик Росс Норман (Ross Norman).