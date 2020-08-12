МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в среду ростом на 0,8-2%, инвесторы оценивали статистику из региона, а также корпоративные новости, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,11%, до 6284,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 5073,31 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 13054,15 пункта.

Ослабление фунта стерлингов к доллару в ходе торгов среды поддержало британский FTSE 100, поскольку более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров. Фунт дешевел на фоне данных о том, что ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%, поскольку карантинные меры, вызванные коронавирусом, снизили экономическую активность. Однако рост ВВП на 8,7% в июне вселил некоторые основания для оптимизма.

"Цифра за июнь является ключевой, поскольку все мы знали, что меры по изоляции окажут большое влияние на экономику, но мы до сих пор не знаем, насколько быстро Великобритания восстановится", — сказала агентству Франс Пресс аналитик AJ Bell Лаура Сутер (Laura Suter), назвав июньские цифры "обнадеживающими".

Сезон отчетностей также пока еще остается в поле зрения инвесторов. Акции голландского банка ABN Amro подскочили на 7,3% после того, как его показатели прибыли за второй квартал превзошли ожидания.

Кроме того, поддержку индексам оказывают и корпоративные новости. Бумаги швейцарской телекоммуникационной компании Sunrise Communications выросли в цене более чем на 26% после того, как Liberty Global объявила о своем предложении о её полном поглощении.