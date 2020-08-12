МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ прибавил по основным индексам на фоне роста мировых фондовых и товарных рынков, индекс Мосбиржи на закрытии торгов обновил очередной максимум с конца февраля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,61%, до 3053,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1307,12 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск растёт на 51 копейку, до 73,62 рубля, курс евро — на 96 копеек, до 86,83 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 1,5%, до 45,16 доллара за баррель. Стоимость золота поднимается на 1,83%, до 1944,07 доллара за тройскую унцию.

Основные европейские площадки выросли на 0,8-2,1%, к текущему моменту ведущие биржевые индексы США поднимаются в пределах 2%.