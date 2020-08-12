МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом своей стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,99%, до 5,1 доллара, "Новатэка" — на 1,1%, до 155,7 долларов, "Лукойла" — на 0,78%, до 72,02 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,27%, до 5,22 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,45%, до 22,3 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 0,18%, до 28,18 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,85%, до 13,23 доллара, НЛМК — на 2,03%, до 22,16 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,46%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 1,87%, до 13,09 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 2,23%, до 24,1 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,37%, до 5,77 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,33%, до 15,18 доллара. Цена расписок "Ленты" сократилась на 0,36%, до 2,79 доллара.