МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавил по основным индексам, второй день подряд, на фоне роста мировых фондовых и товарных рынков: индекс Мосбиржи на закрытие торгов обновил очередной максимум с конца февраля, а оба основных индикатора остановились выше круглых отметок в 3000 и 1300 пунктов соответственно, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,61%, до 3053,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1307,12 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.26 мск растёт на 46 копеек, до 73,57 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 86,78 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,5%, до 45,16 доллара за баррель. Стоимость золота увеличивается на 1,9%, до 1945 долларов за тройскую унцию.

Основные европейские фондовые площадки выросли на 0,8-2,1%, к текущему моменту ведущие биржевые индексы США поднимаются в пределах 2%.

ВНЕШНИЙ ПЛЮС

"В среду на улучшении внешнего фона российские акции смогли упрочить свои позиции. Так, покупкам на нашем рынке способствовала стабилизация рынка энергоносителей выше 45 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent. Также российские бумаги были поддержаны динамикой западных площадок", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Черное золото" получило локальную поддержку со стороны недельной статистики запасов этого сырья в США – за минувшую неделю они сократились на 4,512 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 2,875 миллиона баррелей, в свою очередь замечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". Кроме того, ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в будущем году на 7 миллионов баррелей в сутки, до 97,7 миллиона, добавляет он.

Зварич отмечает, что индексу Мосбиржи удалось полноценно закрепиться выше 3000 пунктов и в рамках сегодняшней сессии сделать существенный шаг к 3050 пунктам, установив новые локальные максимумы.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста сегодня оказались бумаги золотодобывающих компаний: акции Petropavlovsk подорожали на 4,95%, Polymetal – на 5,55%, "Полюса" – на 3,69%, префы компании "Лензолото" — на 1,89%, ее обыкновенные акции — на 1,23%.

Также в лидерах роста — большинство бумаг финсектора: префы Сбербанка поднялись в цене на 2,55%, его обыкновенные акции – на 3,76%, акции ВТБ – на 1,71%, акции Московской биржи – на 1,15%.

Наконец, бумаги нефтегазового сектора прибавили в пределах 0,26-3,44%.

Среди лидеров снижения – акции "Юнипро (-1,83%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,49%), акции АФК "Система" (-1,42%), "Эн+ Груп" (-1,38%) и депозитарные расписки Qiwi (-1,38%).

ПРОГНОЗЫ

"До исторических максимумов российскому рынку осталось чуть более 5%, что говорит о том, что инвесторы заложили в котировки быстрое восстановление экономики и показателей компаний, что, на наш взгляд, сомнительно. Еще не удалось полноценно переломить ситуацию с коронавирусом в мире, в некоторых странах подкатывает "вторая волна". Это создает существенные риски для динамики как мировой экономики, так и экономики отдельных стран, и говорит в пользу того, что восстановление может оказаться не столь активным, как ожидают рынки", — обращает внимание Зварич.

"Завтра динамика может носить более осторожный характер – чем выше забираются индексы, тем чувствительнее участники торгов будут реагировать на любого рода негатив. Основными его источниками по-прежнему могут служить новости о пандемии и напряженность по линии Вашингтон — Пекин", — продолжает Бахтин.

Также на настроения может повлиять статистика: четверг будет отмечен публикацией данных об инфляции в Германии в июле и числе первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю, в этот же день, как ожидается, будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), напоминает он.

По его оценкам, в четверг индекс Мосбиржи сформируется в пределах 2885-3055 пунктов.

"Следующей целью индикатора Мосбиржи может выступить уровень 3065 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3000-3070 пунктов", — в свою очередь оценивает Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".