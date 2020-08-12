МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в среду продолжает снижаться и к доллару, и к евро, игнорируя внешний позитив, несостоявшееся размещение ОФЗ задает негативный тон для торгов отечественной валютой, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.01 мск среды растёт на 50 копеек, до 73,61 рубля, курс евро — на 93 копейки, до 86,8 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,64%, до 45,23 доллара за баррель.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Курс рубля снижается к доллару после трех дней роста и к евро — после двух. Однако вечером рубль смог отойти от внутридневных минимумов, установленных на уровне 73,84 рубля за американскую валюту и 87,05 за европейскую.

Отечественная валюта игнорирует позитив на товарных площадках, где фьючерс на нефть закрепился выше 45 долларов за баррель, а стоимость золота прибавляет порядка 2% и торгуется у уровня 1947,5 доллара за тройскую унцию.

"В среду на валютных площадках развивающихся рынков рубль и большинство валют-аналогов снижались. В частности, к концу дня вместе с рублем падали турецкая лира, бразильский реал и индийская рупия. Российская валюта снижалась на 0,7% к доллару и на 1,2% к евро. Такая динамика была обусловлена торгами на международных рынках, где индекс доллара корректировался, а курс евро укреплялся", — отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".

Он указывает, что падение основных валют на развивающихся рынках тянуло вниз рубль, даже несмотря на положительную динамику нефтяных котировок.

Минфин России сегодня признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 24021 с погашением в апреле 2024 года. Причиной стало отсутствие заявок по приемлемым уровням цен, заявило ведомство. Это также оказало давление на курс отечественной валюты, считают аналитики.

"В среду, несмотря на позитивную конъюнктуру на мировых финансовых и сырьевых рынках, российская валюта демонстрирует снижение по отношению к доллару и евро. Такой демарш рубля обусловлен провальным аукционом Минфина по размещению ОФЗ ввиду отсутствия предложения на покупку по приемлемым для ведомства ценам, из чего следует, что в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль остается в диапазоне 72,7-74", — отмечает Сергей Дроздов из "Финама".

ПРОГНОЗЫ

Антон Покатович из компании "БКС Премьер" замечает, что несостоявшийся аукцион может сигнализировать о том, что спрос на российский долг характеризуется все большей сдержанностью.

Он также считает, что с учётом последнего отчета ОПЕК сохраняются риски возобновления коррекции нефтяных цен.

Эксперт полагает, что в ближайшее время рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению, и ожидает, что в четверг курс рубля будет формироваться в диапазоне 72,8-74 рублей за доллар.

Рынки концентрируют внимание на решения вопроса в отношении нового пакета стимулов в США, а также на грядущих переговорах США и Китая, добавляет он.

Пара "доллар — рубль" полноценно закрепилась в верхней части диапазона 70-75 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "На текущий момент мы не видим поводов для выхода из данного коридора, ожидая продолжения бокового движения американской валюты в обозначенных рамках", — заключает аналитик.