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МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в июле составил 62,992 миллиарда долларов после дефицита в 864,074 миллиарда в июне, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 193 миллиарда долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в июле выросли почти в два раза в годовом выражении и составили 626,487 миллиарда долларов, доходы увеличились также вдвое — до 563,496 миллиарда.

Годом ранее в июле в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 119,695 миллиарда долларов.