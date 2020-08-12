МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о сотрудничестве в области производства и дистрибьюции первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении РФПИ.

В онлайн-церемонии подписания соответствующего соглашения приняли участие гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и губернатор штата Парана Карлос Масса Ратиньо Жуниор.

"В рамках подписанного стратегического соглашения о сотрудничестве РФПИ совместно с фармацевтическими предприятиями штата Парана организует производство вакцины "Спутник V" и ее дистрибьюцию в Бразилии и других странах Латинской Америки. В ближайшее время РФПИ и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи готовы предоставить Технологическому институту штата Парана (Tecpar) результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы ее производства", — отметили в фонде.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. РФПИ с партнерами инвестировали 4 миллиарда рублей в производство вакцины от коронавируса в России.

"Страны Южной Америки сейчас переживают непростую ситуацию в связи с распространением коронавируса. Мы видим большой интерес от бразильских партнеров к российскому опыту борьбы с коронавирусом, в том числе в отношении первой зарегистрированной вакцины от коронавируса в мире. Бразилия является одной из пяти ключевых стран, готовых обеспечивать производство российской вакцины "Спутник V". Мы уверены в высокой безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" и надеемся на скорое одобрение вакцины со стороны бразильского регулятора", — приводятся в сообщении слова Дмитриева.