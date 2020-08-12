МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Сбербанк намерен обратиться с кассационной жалобой на решение киевского суда разрешить украинскому Ощадбанку использовать бренд "Сбербанк" на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Украинская кредитная организация ранее в среду заявил о выигрыше права использовать бренд "Сбербанк" на Украине. По мнению председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного, теперь украинский банк сможет победить и в основном споре и запретить российскому Сбербанку использовать фирменное наименование "Сбербанк" на территории Украины.

"10 августа 2020 года в Северном апелляционном хозяйственном суде (Украина, Киев) удовлетворена апелляционная жалоба ПАО "Державный ощадный банк Украины" на решение Хозяйственного суда г. Киева от 2016 года о признании недействительным свидетельства Украины относительно обозначения "Сбербанк", — сообщили в российском банке, добавив, что ранее, в первой инстанции, это решение было принято в пользу Сбербанка.

"После получения решения суда в полном объеме (на текущий момент судебный акт не изготовлен) ПАО Сбербанк намерено обратиться с кассационной жалобой на указанное решение в установленный законом срок", — добавили в кредитной организации.

Ощадбанк образовался из украинского филиала Сбербанка СССР, в настоящее время входит в тройку крупнейших банков Украины. Украинский Сбербанк входит в топ-10, его бизнес был подорван санкциями властей этой страны, введенными в марте 2017 года. С тех пор крупнейший российский банк пытается продать свой украинский бизнес, пока ему удалось продать только VS Bank.