ВАШИНГТОН, 12 авг /ПРАЙМ/. Биржи США уверенно росли в среду, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся вплотную к рекорду и в течение дня торговался выше рекорда.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 1,4%, до близких к рекордным 3380,35 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,05%, до 27976,84 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос до 2,13%, до 11012,24 пункта.

В марте S&P падал более чем на треть на пандемии коронавируса, однако к настоящему времени практически восстановился. Оптимизм инвесторов строится на масштабной помощи экономике со стороны ФРС и конгресса и на надеждах, что вторую волну вируса удается обуздать во многих штатах США.