МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Возможное введение США новых требований по покупке товаров или услуг у поставщиков, использующих оборудование компаний КНР, в частности Huawei и ZTE, не отразится на российских организациях, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует доработать на этой неделе нормативные требования, которые запретят правительству США покупать товары или услуги у любых поставщиков, использующих продукты пяти китайских компаний, включая Huawei и ZTE. Новое требование Федерального совета по регулированию закупок вступит в силу 13 августа, писало агентство.

По словам главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, в России не много компаний, работающих с США по поставке товаров и услуг. "Поэтому не уверен, что это сильно отразится на российских компаниях. По большому счету, надо доказать, что та или иная компания использует подобную продукцию", — сказал он.

Эксперт отметил, что в России, прежде всего, оборудование Huawei (по ZTE — достаточно маленький процент) используют практически все операторы связи. Также оборудование используется в инфраструктуре различных компаний для построения локальных сетей и сетей Wi-Fi. "Думаю, для наших компаний это будет не принципиально и не будет иметь никаких долгоидущих проблем", — считает Кусков.

С ним согласен руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц. "Требования США очень серьезные. На сегодняшний день на оборудовании китайских компаний, в частности Huawei, работают многие крупные телеком-компании в Европе. В России их используют "Ростелеком" и "Транстелеком". Можно предположить. что в случае введения этих требований США и страны Европы вынуждены будут отказаться от оборудования Huawei, и компании останется только сотрудничество с российскими и азиатскими поставщиками. На российских компаниях возможное введение этого запрета не отразится", — полагает он.